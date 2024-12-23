Пермский край вошел в пятерку регионов с самыми высокими зарплатами курьеров

Пермский край вошел в топ-5 регионов по максимальной зарплате курьеров. Об этом говорят аналитики популярного сайта бесплатных объявлений в разделе «Работа».
По информации аналитиков, в этом году средняя предлагаемая зарплата курьеров в регионе увеличилась на 20%. В месяц доход достигает 115,1 тысяч рублей.
Помимо Пермского края в списке регионов с самыми высокими зарплатами курьеров — Красноярский край (119,7 тыс. рублей), Башкортостан (117,8 тыс. рублей), Тульская (117,5 тыс. рублей) и Нижегородская (115,3 тыс. рублей) области.
Ранее «Комсомолка» писала, что стоматологам-терапевтам работодатели готовы платить от 160 000 рублей в месяц.