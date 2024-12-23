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Почти 500 человек не смогли улететь из Норильска из-за непогоды

В аэропорту Норильска ограничили прием и вылет самолетов.

Источник: Комсомольская правда

23 декабря в аэропорту Норильска из-за очень сильного ветра ограничили прием и вылет самолетов. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, свои рейсы ожидают более 480 человек, в том числе 34 ребенка.

Отложены вылеты в Красноярск, Москву и Сочи. На запасные аэродромы приземлились самолеты из Красноярска и Новосибирска.

Сотрудники ведомства следят за соблюдением прав пассажиров. В случае нарушений законодательства можно обратиться по телефону: +7 (913) 921−70−00.

Ранее мы писали, что в Емельяновском районе незаконную свалку площадью пять тысяч квадратных метров ликвидировали только после вмешательства прокуратуры.