Почти 500 человек не смогли улететь из Норильска из-за непогоды

23 декабря в аэропорту Норильска из-за очень сильного ветра ограничили прием и вылет самолетов. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, свои рейсы ожидают более 480 человек, в том числе 34 ребенка.
Отложены вылеты в Красноярск, Москву и Сочи. На запасные аэродромы приземлились самолеты из Красноярска и Новосибирска.
Сотрудники ведомства следят за соблюдением прав пассажиров. В случае нарушений законодательства можно обратиться по телефону:
Ранее мы писали, что в Емельяновском районе незаконную свалку площадью пять тысяч квадратных метров ликвидировали только после вмешательства прокуратуры.