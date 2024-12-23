Власти Ростова-на-Дону опубликовали список подземных укрытий

Власти Ростова-на-Дону обновили список подземных укрытий и заглубленных помещений (подвалов), которые должны использоваться в случае чрезвычайных происшествий. Подробную информацию, а также интерактивную карту можно найти на сайте городской администрации.
По открытым данным, в жилых домах сейчас насчитывается 1055 заглубленных помещений, в школах, институтах, поликлиниках и других организациях — 335. Итого — 1390 подвальных помещений, в которых могут укрыться 1,7 млн человек.
Также в качестве убежищ могут использоваться автомобильные и железнодорожные подземные тоннели и переход. Таких объектов на сегодняшний день 952, они рассчитаны на 10,7 тысячи человек.
Напомним, в июне 2024 года в Ростове-на-Дону сообщалось о более чем 2 тысячах укрытий общей вместительностью свыше 2 млн человек. Самые большие места с потенциальной возможностью защиты при ЧС отмечали в Железнодорожном и Октябрьском районах. До этого, в октябре 2023 года, власти также информировали о наличии 9 бомбоубежищ.