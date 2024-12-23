Церковь святого Иоанна Предтечи продолжают восстанавливать в Кутулике

В поселке Кутулик Иркутской области продолжается восстановление памятника регионального значения — церкви святого Иоанна Предтечи. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на эти цели направили субсидию в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения 6,1 миллиона рублей. Заявку на получение субсидии отправила Иркутская епархия.
— В 24-м году мы сделали капитальный ремонт северного придела, усилили своды, которые были нарушены в своей целостности, потом выполнили сейсмопояс, установили кровлю, сделали гидроизоляцию северной стороны храма. Использовали метод торкретирования, чтобы избежать трещин в дальнейшем. Затем утеплили, сделали отмостку, — сказал настоятель храма св. Иоанна Предтечи Дмитрий Петров.
Субсидию в Иркутской области выделяют уже четыре года. На текущий момент большая часть работ по проекту уже выполнена. Саму церковь возвели еще в 1913 году. За годы существования с храмом происходило всякое. В нем хранили зерно, обустраивали кинотеатр, снесли колокольню. В 1999 году здание перешло во владение Иркутской епархии, два года назад началось восстановление. В планах еще восстановить паперти, обновить кровлю, возвести, утраченные в свое время, колокольню и пятиглавие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собрались расширить категорию участников СВО, которые имеют право на отдельные выплаты.