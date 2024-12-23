Церковь святого Иоанна Предтечи продолжают восстанавливать в Кутулике

Субсидию в Иркутской области выделяют уже четыре года. На текущий момент большая часть работ по проекту уже выполнена. Саму церковь возвели еще в 1913 году. За годы существования с храмом происходило всякое. В нем хранили зерно, обустраивали кинотеатр, снесли колокольню. В 1999 году здание перешло во владение Иркутской епархии, два года назад началось восстановление. В планах еще восстановить паперти, обновить кровлю, возвести, утраченные в свое время, колокольню и пятиглавие.