В новогоднюю ночь наземный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи

Для желающих посетить ночную праздничную службу по случаю празднования Рождества Христова 7 января организуют дополнительные маршруты. Например, посетители собора Казанской иконы Божией матери после завершения службы смогут уехать с остановки КАИ в 2:00 на автобусах № 10,23,30,60, 89.
«В комитете по транспорту и в самих транспортных предприятиях организованы дежурства, проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом по антитеррористической, пожарной безопасности и культуре обслуживания пассажиров», — отметил Шакиров.
По всем возникающим вопросам в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии комитета по транспорту:
«Напоминаю автомобилистам, с 29 декабря по 9 января муниципальные парковки, расположенные вдоль уличной дорожной сети, будут работать без взимания платы», — заключил Шакиров.