В новогоднюю ночь наземный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи

В дни новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить казанцев до двух часов ночи, метрополитен закроется в 00:00. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.