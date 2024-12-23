В Хабаровском крае отловили несколько тигров: подробности о полосатых хищниках

После отлова у тигрицы были обнаружены обезвоживание и истощение, однако анализы не выявили серьезных отклонений от нормы. На рентгене была замечена патология в позвоночнике, возможно, вызванная травмой. Также на одной из передних лап животного были срезаны подушечки.