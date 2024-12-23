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В Хабаровском крае отловили несколько тигров: подробности о полосатых хищниках

В Хабаровском крае продолжается работа по отлову тигров, которые представляют опасность для людей или находятся в критическом состоянии.

Источник: Соцсети

Недавно были проведены операции по поимке нескольких особей. Центр «Амурский тигр» поделился информацией о некоторых из них.

Тигрица, напавшая на человека в районе имени Лазо Хабаровского края.

После отлова у тигрицы были обнаружены обезвоживание и истощение, однако анализы не выявили серьезных отклонений от нормы. На рентгене была замечена патология в позвоночнике, возможно, вызванная травмой. Также на одной из передних лап животного были срезаны подушечки.

Специалисты проведут дополнительные исследования и будут наблюдать за тигрицей, чтобы установить причину ее нетипичного поведения. В дикую природу она не вернется.

Гибель тигра в окрестностях поселка Долми района имени Лазо Хабаровского края.

Состояние тигра на момент отлова было критическим: он был сильно обезвожен, имел множественные мелкие ранения, и отсутствовали все четыре клыка. Возраст животного превышал 10 лет.

Точную причину смерти тигра установит экспертиза.

Тигрица старше трех лет, отловленная в Нанайском районе Хабаровского края.

У тигрицы была замечена старая травма левого глаза, есть вероятность, что она не видит. Других видимых травм нет. Судя по состоянию грудных сосков, у животного есть тигрята, поиском которых занимаются инспекторы охотнадзора Хабаровского края.

Специалисты продолжат работу по изучению состояния и поведения отловленных тигров, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить популяцию этих животных.

флора и фауна