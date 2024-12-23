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В Башкирии увеличилось число заболевших ковидом

В Башкирии увеличилось число заболевших ковидом.

Источник: Башинформ

В Башкирии за последние сутки выявлен 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 119 пациентов с подтверждённым диагнозом. Амбулаторно лечится 1400 инфицированных.

В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развёрнуто 195 коек, свободный коечный фонд составляет 29,7%. Коэффициент распространения ковида на данный момент составляет 1,1.

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