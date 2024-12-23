Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры отремонтировали ДЮСШ

Предприниматель, из-за которого затянулся ремонт ДЮСШ в Заозёрном, выплатит 400 рублей штрафа.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Заозёрном после вмешательства прокуратуры отремонтировали здание детско-юношеской спортивной школы. Об этом поделились в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Контракт на капремонт административного здания ДЮСШ между предпринимателем и «Спортивной школой Рыбинского района» был заключён в июле 2024 года. Работы обошлись в семь миллионов рублей.

Ремонт должен был завершиться к августу, однако к этому времени готовность объекта составляла 43%. Неотремонтированным осталось здание, в котором находились раздевалки. Из-за этого к началу сезона юные футболисты не приступили к занятиям.

По итогу предпринимателю назначили 400 тысяч рублей штрафа. На сегодня ремонт здания уже завершён.

строительство