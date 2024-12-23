В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры отремонтировали ДЮСШ

В Заозёрном после вмешательства прокуратуры отремонтировали здание детско-юношеской спортивной школы. Об этом поделились в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
Контракт на капремонт административного здания ДЮСШ между предпринимателем и «Спортивной школой Рыбинского района» был заключён в июле 2024 года. Работы обошлись в семь миллионов рублей.
Ремонт должен был завершиться к августу, однако к этому времени готовность объекта составляла 43%. Неотремонтированным осталось здание, в котором находились раздевалки. Из-за этого к началу сезона юные футболисты не приступили к занятиям.
По итогу предпринимателю назначили 400 тысяч рублей штрафа. На сегодня ремонт здания уже завершён.