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В Уфе состоится техническое открытие Шакшинского моста

К капитальному ремонту моста приступили еще весной 2023 года.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе 27 декабря намерены запустить движение по Шакшинскому мосту. О техническом открытии сооружения стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве РБ в ЦУРе. Напомним, капитальный ремонт моста начался в прошлом году.

На сегодняшний день строители заменили все опорные части Шакшинского моста, отремонтировали подходы к переправе протяженностью один километр, а также установили 44 опорного освещения.

— По итогам проверки выдано заключение, что все работы выполнены, техническое открытие возможно, — сообщили в Минтрансе республики.

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