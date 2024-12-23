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В Ростове-на-Дону бойцам СВО передали новогодний сбор

Представители Народного фронта передали бойцам СВО новогодний сбор в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону военнослужащим СВО передали полезные вещи в рамках новогоднего сбора фонда «Все для Победы!». Бойцы получили дизельные и дровяные печи, газовые плитки, газ в баллонах, автомобильные преобразователи тока, а также термосы, утепленную одежду и обувь. Об этом сообщили в организации Народный фронт.

Как уточнил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, вещи передали простые люди — учителя, врачи, пенсионеры, которые могли перечислить небольшие суммы от 100 до 500 рублей.

— Очень много людей откликнулось на инициативу, в том числе дети приходили и приносили пряники, которые сами испекли. Можно будет заварить чай и в теплой атмосфере встретить Новый год. Понимаем, насколько там тяжело. Постарались передать бойцам частичку тепла от детей, от всех нас в тылу, кто ждет Победы, — сказал руководитель регионального отделения Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Напомним, ранее власти Ростовской области передали воинскому подразделению партию БПЛА.