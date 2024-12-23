В Ростове-на-Дону бойцам СВО передали новогодний сбор

— Очень много людей откликнулось на инициативу, в том числе дети приходили и приносили пряники, которые сами испекли. Можно будет заварить чай и в теплой атмосфере встретить Новый год. Понимаем, насколько там тяжело. Постарались передать бойцам частичку тепла от детей, от всех нас в тылу, кто ждет Победы, — сказал руководитель регионального отделения Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.