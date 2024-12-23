Максим Жилин из Братска вышел в финал шоу «Звёздные танцы» на ТНТ

В минувшую субботу на телеканале ТНТ (16+) прошел полуфинал самого масштабного танцевального шоу страны «Звёздные танцы» (16+). Из десяти танцевальных пар, в каждой из которых один профессиональный танцовщик и звезда российского шоу-бизнеса, на тот момент оставалось всего шесть. Оценивали номера в прошедшем выпуске певец, телеведущий Анатолий Цой и турецкий хореограф Омэр Есылбас. В борьбе за выход в финал участвовали танцовщик из Братска Максим Жилин вместе с певицей Каей, пишет ИА IrkutskMedia.