Максим Жилин из Братска вышел в финал шоу «Звёздные танцы» на ТНТ

В минувшую субботу на телеканале ТНТ (16+) прошел полуфинал самого масштабного танцевального шоу страны «Звёздные танцы» (16+). Из десяти танцевальных пар, в каждой из которых один профессиональный танцовщик и звезда российского шоу-бизнеса, на тот момент оставалось всего шесть. Оценивали номера в прошедшем выпуске певец, телеведущий Анатолий Цой и турецкий хореограф Омэр Есылбас. В борьбе за выход в финал участвовали танцовщик из Братска Максим Жилин вместе с певицей Каей, пишет ИА IrkutskMedia.
«После шестого концерта сил оставалось на то, чтобы пережить только седьмой. А тут еще и полуфинал!» — признался Максим.
В этот раз ребята выбрали танец в стиле хип-хоп с элементами сальсы. И вновь не прогадали. Члены жюри и наставница конкурирующей команды Ляйсан Утяшева были очарованы драйвовым выступлением пары.
«Это было классно. Захотелось вернуться в жаркое лето и выпить коктейльчик. У вас все получилось! Было органично, вам это идет», — отметил Анатолий Цой, оценив номер пары в 93 балла.
Казалось, после всех выступлений участникам можно было расслабиться, но не тут-то было! Неожиданностью для всех в зале стало дополнительное испытание от турецкого хореографа Омэра Есылбаса. Ребятам предстояло за час выучить определенный набор движений и показать их перед членами жюри, наставницами и зрителями. Дополнительные баллы суммировались со всеми полученными ранее, влияя на выход пар в финал проекта.
По итогам дополнительного баттла пара танцовщика из Братска и певицы из Находки заняла третье место и прошла в финал шоу «Звездные танцы».
«Вы не только выучили движения за час, но еще и прокайфовали. А это практически невозможно! Вы сделали невозможное возможным!» — похвалил Макса Жилина и Каю Омэр Есылбас.