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«Пул Первого» показал елку во Дворце Независимости в Минске

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото елки из Дворца Независимости в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» показал елку во Дворце Независимости в Минске. Информация и фото опубликованы в телеграм-канале.

В сообщении сказано, что пул журналистов президента Беларуси Александра Лукашенко вернулся во Дворец Независимости.

«Атмосфера Нового года», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале показали фото елки, которая установлена во Дворце Независимости. Елка украшена шарами золотого и красного цветов.

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото елки из Дворца Независимости в Минске. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее ведущий ОНТ Игорь Тур сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко доверяет журналистам пула больше, чем ряду чиновников.

Тем временем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, кто ведет телеграм-канал «Пул Первого».

А еще журналистка АТН рассказала о работе с Лукашенко: «Александр Григорьевич может сделать комплимент или топово пошутить — это его безусловный талант».