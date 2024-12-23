Телеграм-канал «Пул Первого» показал елку во Дворце Независимости в Минске. Информация и фото опубликованы в телеграм-канале.
В сообщении сказано, что пул журналистов президента Беларуси Александра Лукашенко вернулся во Дворец Независимости.
«Атмосфера Нового года», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале показали фото елки, которая установлена во Дворце Независимости. Елка украшена шарами золотого и красного цветов.
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото елки из Дворца Независимости в Минске. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее ведущий ОНТ Игорь Тур сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко доверяет журналистам пула больше, чем ряду чиновников.
Тем временем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, кто ведет телеграм-канал «Пул Первого».
А еще журналистка АТН рассказала о работе с Лукашенко: «Александр Григорьевич может сделать комплимент или топово пошутить — это его безусловный талант».