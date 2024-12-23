Ни переплыть, ни переехать: когда откроются переправы в Иркутской области

Ледок на Байкале только устанавливается, а владельцы судов на воздушной подушке уже начали получать лицензии на перевозку пассажиров. Часть из них получили лицензии еще по осени, готовясь возить людей на Ольхон и обратно, часть — только сдают документы. Сейчас в Иркутской области лицензировано 92 судна на воздушной подушке, и не все они работают на Байкале. Есть такие суда на севере области, на Братском водохранилище, но на Байкале их больше всего. Они имеют право ездить по всему озеру — конечно, с соблюдением мер безопасности. А вот уазики, называемые «буханками», катать туристов или отдыхающих по байкальскому льду не могут: им разрешен проезд только по официальной ледовой переправе. Равно как и другим автомобилям. Эксперты предупреждают любителей погонять по льду: это опасно, толщина ледового покрытия может внезапно меняться, а становые трещины на Байкале или промоины на любом водном объекте можно заметить только тогда, когда ты в них уже провалился.