Ни переплыть, ни переехать: когда откроются переправы в Иркутской области

В Иркутской области позднее обычного начал устанавливаться лед на реках и водохранилищах. Именно поэтому сейчас в регионе действуют всего восемь ледовых переправ.
О ледовой ситуации в пресс-центре «Интерфакса» рассказывали начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов, прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Дарья Лазук, начальник Восточно-Сибирского территориального отдела Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по СФО Максим Мосин.
Наталья Домбровская, замначальника Иркутского гидрометцентра, рассказала о ледоставе. Аномально теплый ноябрь, в котором оттепелей на юге области было больше на 7−10 дней, а на севере — на 3−4 дня, а также положительные ночные температуры этого месяца сдвинули образование льда на водоемах Ангарского бассейна на 2−20 дней. Только Ленский бассейн «отработал» ледостав по норме и даже немного раньше. Сейчас в Ленском бассейне на реке Лене на участке Усть-Кут — Марково, на Нижней Тунгуске в районе Ербогачена, в верхнем течении реки Ия толщина льда в пределах нормы. Примерно такая же ситуация на Иркуте в районе Баклашей, на Белой в районе Мишелевки.
А вот в верхнем течении Иркута, Китоя, Белой, Оки и Уды, на Ие в районе Тулуна, на Киренге и отдельных участках реки Лены толщина льда ниже нормы на 6−19 сантиметров. Витим в районе Бодайбо также показывает не лучшие значения для создания переправ — толщина льда здесь на 26 сантиметров ниже нормы, а в Качуге толщина льда на Лене на 41 сантиметр ниже нормы. Выход на такой лед может быть опасным для жизни, не говоря уже о переправе через эти участки рек на транспорте. Нужно подождать.
На водохранилищах Иркутской области ледостав также шел с задержкой: Усть-Илимское стало затягивать льдом на 3−8 дней позже нормы, Братское — на 14−18 дней позже нормы.
Разумеется, не обошли вниманием самую насущную для зимы тему: замерзание Байкала, главную ледовую переправу озера и возможность покататься по байкальскому льду — то, ради чего едут к нам и соседям туристы в зимний сезон. Наталья Домбровская сообщила, что ледостав на Байкале не будет исключением в этом году: озеро также замерзнет позднее, чем в 2023—2024 годах. По правилам ледостав на Байкале начинается через 30−60 дней после устойчивого перехода нулевой отметки температур окружающего воздуха. Переход произошел в середине октября. Но вот ноябрь с оттепелями все испортил, и сейчас Байкал только начинает затягивать льдом. Если январь будет в норме и будет соответствовать предположительным прогнозам, то к середине января — началу февраля (позднее на 7−12 дней) лед на Байкале встанет, укрепится, и можно будет подумать о создании главной переправы озера.
Всего же в Иркутской области планируется открыть в сезон зимы 2024−2025 годов 70 ледовых переправ. В 2023—2024 годах действовала 71 переправа, хотя планировали сделать 52. Переправы делают в основном на севере региона, там, где есть необходимость возить пассажиров, грузы, делать завоз топлива и продуктов, где нет возможности проезда летом. В настоящее время, по словам Андрея Карепова, ожидается открытие 26 ледовых переправ. Они обустроены, задекларированы и готовы.
А вот переправа на Ольхон будет открыта не раньше середины февраля, а то и даже в конце месяца. Впрочем, как всегда: это самая длинная, самая ожидаемая и самая короткоживущая переправа в Иркутской области. Открытая в феврале, она закрывается уже в марте, максимум — в начале апреля. Виной всему «характер» байкальского льда, который «гуляет», трещит, лопается, расходится или образует заломы. И при этом не смотрит на то, где располагается переправа. Кстати, сделают ее на том же месте, что и прошлой зимой — чтобы люди, едущие на Ольхон, сразу приезжали в Хужир.
Кстати, говорили эксперты и о возможном появлении новой переправы на Байкале: от Листвянки до Больших Котов. Сделать эту дорогу не дают два фактора. Первый — это отсутствие подъездных путей на берегах с обеих сторон. Переправу же, особенно транспортную, можно делать только там, где есть подъезд к ней, как логическое продолжение дороги. И второй — это становые трещины именно на данном участке. Нет ни одного года, в который между Листвянкой и Большими Котами не возникали бы такие трещины. Власти Больших Котов, конечно, решили вопрос выезда своих односельчан на «большую землю»: людей возят «Хивусы», но вопрос создания ледовой дороги все же обсуждается.
Ледок на Байкале только устанавливается, а владельцы судов на воздушной подушке уже начали получать лицензии на перевозку пассажиров. Часть из них получили лицензии еще по осени, готовясь возить людей на Ольхон и обратно, часть — только сдают документы. Сейчас в Иркутской области лицензировано 92 судна на воздушной подушке, и не все они работают на Байкале. Есть такие суда на севере области, на Братском водохранилище, но на Байкале их больше всего. Они имеют право ездить по всему озеру — конечно, с соблюдением мер безопасности. А вот уазики, называемые «буханками», катать туристов или отдыхающих по байкальскому льду не могут: им разрешен проезд только по официальной ледовой переправе. Равно как и другим автомобилям. Эксперты предупреждают любителей погонять по льду: это опасно, толщина ледового покрытия может внезапно меняться, а становые трещины на Байкале или промоины на любом водном объекте можно заметить только тогда, когда ты в них уже провалился.
Конечно, на водоемах будут патрулировать, проверяя выезды, закрывать несанкционированные переправы (две такие прокуратура уже закрыла в Киренске), штрафовать тех, кто лезет на лед вне переправ.
А пока мы ждем завершения ледостава, Иркутский гидрометцентр сделал небольшой прогноз на январь. Итак, в начале месяца у нас в Иркутской области будет период пониженного атмосферного давления, в конце, примерно с третьей декады, — повышенного давления. В начале месяца ожидаются умеренные температуры — от −6 до −15 градусов, ночью −20−25 градусов, на севере попрохладнее: до −20 днем, до −30 ночью. Потом придут морозы. На юге области ночами будет холодать до −35, днем будет −20−25 градусов. На севере ночами будет доходить до −45 градусов (а то и ниже), днем 30−35 градусов мороза. Однако это ненадолго — дней на 10. Осадки ожидаются в пределах нормы, в новогоднюю ночь может пройти снежок.