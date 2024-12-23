В Ольхонском районе выявлены 44 незарегистрированных географических объекта

Среди известных мест региона, таких как мыс Хобой — самый северный мыс острова Ольхон на Байкале, оказалось, что его наименование также не было зарегистрировано. При анализе архивных картографических материалов специалисты выявили 12 незарегистрированных мысов, 13 заливов и 4 горные вершины, включая такие наименования, как Хара-Хушун, Нюрганская Губа и Толгой.