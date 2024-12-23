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Хабаровский ХК «Амур» будет тренировать бывший олимпиец из Белоруссии

В новой роли хоккеист будет развивать игроков «Амура», молодёжную команду «Амурские Тигры» и координировать работу с краевым центром развития хоккея.

Источник: БЕЛТА

В хабаровском ХК «Амур» появился новый тренер по развитию игроков. Эту должность занял известный белорусский хоккеист и тренер Александр Гальченюк, передаёт официальный Telegram-канал клуба «Территория Тигров».

Гальченюк участвовал в Олимпиаде-1998 в Нагано и четырёх чемпионатах мира в составе сборной Беларуси. Ранее играл за сборную СССР на Кубке Канады 1991 года. За 23 года профессиональной карьеры он успел поработать тренером в клубе «Сарния Стинг» и занимался подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.

В новой роли хоккеист будет развивать игроков «Амура», молодёжную команду «Амурские Тигры» и координировать работу с краевым центром развития хоккея.

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