Начата подготовка к строительству станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро

«Станция “Строгино” Рублево-Архангельской линии будет расположена на Строгинском бульваре параллельно существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Две станции будут связаны пересадкой», — приводятся в материале слова руководителя департамента Василия Десяткова.
Станция будет построена с платформами берегового типа, с двумя подземными вестибюлями. Выходы со станции будут вести на Строгинский бульвар, к жилой и общественной застройке, остановочным пунктам маршрутов наземного пассажирского транспорта.
Оба вестибюля будут оборудованы лифтами для комфортного перемещения маломобильных пассажиров, включая родителей с детскими колясками и людей пожилого возраста.
На финальном этапе работ рядом со станцией будет высажено более 3 тыс. кустарников и деревьев.
Новая Рублево-Архангельская линия протянется от делового центра «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское за МКАД.