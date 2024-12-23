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Начата подготовка к строительству станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро

Начались подготовительные работы к строительству станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Станция “Строгино” Рублево-Архангельской линии будет расположена на Строгинском бульваре параллельно существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Две станции будут связаны пересадкой», — приводятся в материале слова руководителя департамента Василия Десяткова.

Станция будет построена с платформами берегового типа, с двумя подземными вестибюлями. Выходы со станции будут вести на Строгинский бульвар, к жилой и общественной застройке, остановочным пунктам маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Оба вестибюля будут оборудованы лифтами для комфортного перемещения маломобильных пассажиров, включая родителей с детскими колясками и людей пожилого возраста.

На финальном этапе работ рядом со станцией будет высажено более 3 тыс. кустарников и деревьев.

Новая Рублево-Архангельская линия протянется от делового центра «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское за МКАД.

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строительство