В Волгограде взвыли около 200 систем оповещения

«Проверка готовности систем оповещения населения проводится в плановом режиме», — подчеркивают в горадминистрации.
Задействованы около двух сотен источников сигналов — как звуковых, так и речевых. Они установлены во всех восьми районах города.
Волгоградцев, которых взволновал вой сирен с 10 утра в мегаполисе, успокаивают в мэрии — все сигналы учебные.
«Проверка готовности систем оповещения населения проводится в плановом режиме», — подчеркивают в горадминистрации.
Задействованы около двух сотен источников сигналов — как звуковых, так и речевых. Они установлены во всех восьми районах города.