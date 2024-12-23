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В Волгограде взвыли около 200 систем оповещения

Волгоградцев, которых взволновал вой сирен с 10 утра в мегаполисе, успокаивают в мэрии — все сигналы учебные.

«Проверка готовности систем оповещения населения проводится в плановом режиме», — подчеркивают в горадминистрации.

Задействованы около двух сотен источников сигналов — как звуковых, так и речевых. Они установлены во всех восьми районах города.

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