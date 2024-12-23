Жена Асада подала на развод и решила уехать в Великобританию

Сложивший с себя полномочия Асад заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Канцелярия бывшего сирийского лидера заявила, что Асад не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления террористов. Отмечается, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря.