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Жена Асада подала на развод и решила уехать в Великобританию

Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Источник: AP 2024

Отмечается, что супруга политика уже обратилась в российский суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Ее заявление в настоящее время рассматривается российскими властями.

По данным издания, Асма Асад намерена вернуться на родину в Великобританию. Она родилась и выросла в Лондоне у сирийских родителей.

Сложивший с себя полномочия Асад заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Канцелярия бывшего сирийского лидера заявила, что Асад не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления террористов. Отмечается, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря.