Пол Ромеро напишет музыку к новой части игры Heroes of Might and Magic

Пол Ромеро уже работал над этой серией видеоигр — с первой по пятую часть. Действие новой части стратегии, получившей название Olden Era, развернется до событий первой игры и перенесет пользователей на континент Джадам в мире Энрот. Ранний доступ к ней откроется во втором квартале 2025 года.