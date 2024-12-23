Пол Ромеро напишет музыку к новой части игры Heroes of Might and Magic

Американский композитор Пол Ромеро снова вернется к созданию музыкального сопровождения для стратегической видеоигры Heroes of Might and Magic. Об этом объявили разработчики из студии Unfrozen во время своего стрима.
Пол Ромеро уже работал над этой серией видеоигр — с первой по пятую часть. Действие новой части стратегии, получившей название Olden Era, развернется до событий первой игры и перенесет пользователей на континент Джадам в мире Энрот. Ранний доступ к ней откроется во втором квартале 2025 года.
Ранее певица Мэрайя Кэри появилась в видеоигре Fortnite. В ней она исполнила свой рождественский хит All I Want for Christmas Is You (1994).