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В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли курьеры проходить медосмотры

На «горячую» линию красноярского Роспотребнадзора поступил вопрос от гражданина о том, проходят ли курьеры и сборщики продуктовых товаров в службах доставки медицинский осмотр и обязаны ли они иметь медицинскую книжку.

Источник: Пресс-служба компании X5 Group

На «горячую» линию красноярского Роспотребнадзора поступил вопрос от гражданина о том, проходят ли курьеры и сборщики продуктовых товаров в службах доставки медицинский осмотр и обязаны ли они иметь медицинскую книжку.

В ответ на этот запрос в ведомстве ответили, что да, такие требования действительно существуют.

Согласно статье 23 Федерального закона «О качестве пищевых продуктов» и пунктам 1.4 и 1.5 санитарных правил СП 2.3.6.3668−20, работники, которые имеют непосредственный контакт с пищевыми продуктами, обязаны проходить обязательные медицинские осмотры как при поступлении на работу, так и периодически в дальнейшем.

Кроме того, у них должна быть личная медицинская книжка, содержащая отметки о пройденных медицинских осмотрах, заключение врача о допуске к работе, а также сведения о прививках и информации о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае зарплаты курьеров выросли почти на четверть за год.

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