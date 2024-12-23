В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли курьеры проходить медосмотры

На «горячую» линию красноярского Роспотребнадзора поступил вопрос от гражданина о том, проходят ли курьеры и сборщики продуктовых товаров в службах доставки медицинский осмотр и обязаны ли они иметь медицинскую книжку.
В ответ на этот запрос в ведомстве ответили, что да, такие требования действительно существуют.
Согласно статье 23 Федерального закона «О качестве пищевых продуктов» и пунктам 1.4 и 1.5 санитарных правил СП 2.3.6.3668−20, работники, которые имеют непосредственный контакт с пищевыми продуктами, обязаны проходить обязательные медицинские осмотры как при поступлении на работу, так и периодически в дальнейшем.
Кроме того, у них должна быть личная медицинская книжка, содержащая отметки о пройденных медицинских осмотрах, заключение врача о допуске к работе, а также сведения о прививках и информации о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае зарплаты курьеров выросли почти на четверть за год.