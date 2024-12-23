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Жителей Уфы пригласили на предновогоднюю ярмарку

28 декабря состоится уфимская предновогодняя ярмарка.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоится предновогодняя ярмарка. Как рассказали в мэрии, уличная торговля развернется 28 декабря перед многофункциональным центром «Артерия».

Для участия к ярмарке администрация приглашает всех желающих. В столичной мэрии готовы предоставить площадку, столы и торговые палатки бесплатно. За контролем качества выставленной продукции будет следить выездная ветеринарная лаборатория.

Жителей Уфы кроме ярмарки ждут конкурсы, развлечения и концерт.

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