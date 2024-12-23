Жителей Уфы пригласили на предновогоднюю ярмарку

В Уфе состоится предновогодняя ярмарка. Как рассказали в мэрии, уличная торговля развернется 28 декабря перед многофункциональным центром «Артерия».
Для участия к ярмарке администрация приглашает всех желающих. В столичной мэрии готовы предоставить площадку, столы и торговые палатки бесплатно. За контролем качества выставленной продукции будет следить выездная ветеринарная лаборатория.
Жителей Уфы кроме ярмарки ждут конкурсы, развлечения и концерт.
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