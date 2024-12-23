Казанцам рассказали, куда обращаться по вопросам ЖКХ в новогодние праздники

В единую диспетчерскую службу города казанцы могут позвонить по телефону 063. Заявки от жителей многоквартирных домов в круглосуточном режиме также принимают система «Открытая Казань», чат-бот «Моя Казань» и call-центр «Эра». Кроме того, на связи с жителями будут управляющие компании, городской комитет ЖКХ и все городские ресурсоснабжающие организации.