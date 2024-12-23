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В МЧС рассказали, какую пиротехнику можно использовать в квартире

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписчик Telegram-бот МЧС Беларуси задал вопрос о том, можно ли использовать пиротехнические изделия в жилом здании, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве ответили, что в соответствии с Правилами пожарной безопасности, использовать пиротехнические изделия в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях не допускается.

Исключения составляют только изделия, которые соответствуют по техническому регламенту Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» I классу опасности. К ним относят бенгальские огни, хлопушки, фонтаны холодного огня. Отмечается, что в эксплуатационной документации должен указываться класс опасности и порядок использования таких изделий.

МЧС