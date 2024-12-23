В Крыму открыли 24 детских сада и ликвидировали очередь

Министр добавила, что до 31 декабря в Крыму достроят еще четыре детских сада. Благодаря этому доступность дошкольного образования в регионе удалось обеспечить на 100%. Руководитель Минобрнауки подчеркнула, что очередь в детсады ликвидировали.