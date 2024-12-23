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В Крыму открыли 24 детских сада и ликвидировали очередь

В Крыму открыли 24 детских сада и ликвидировали очередь в 2024 году.

В 2024 году в Крыму открыли 24 детских сада и полностью ликвидировали очередь в дошкольные учреждения. Об этом «Крым 24» сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«В этом году 24 детских сада уже начали свою работу», — сказала она.

Министр добавила, что до 31 декабря в Крыму достроят еще четыре детских сада. Благодаря этому доступность дошкольного образования в регионе удалось обеспечить на 100%. Руководитель Минобрнауки подчеркнула, что очередь в детсады ликвидировали.

Глава ведомства добавила, что до конца декабря откроют две новые школы. Одна из них начнет работать в Симферополе, а другая — в Евпатории.