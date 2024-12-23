В ЗАГСе Омской области рассказали о редких именах среди новорождённых

ЗАГС Омской области рассказал, какие имена родители выбирали для своих детей в 2024 году.
В списке самых популярных мужских имен лидируют Михаил, Александр, Артём, Максим и Матвей. В топе женских имен произошли небольшие изменения: на первом месте София, за ней следуют Анна, Ева, Мария и Василиса, которая сменила Варвару.
Также были названы редкие имена для мальчиков. Среди них Усман, Ибрахим, Мухаммадамин, Савватий и Азиз. Что касается девочек, то редкими именами стали Хадия, Ралина, Разалина, Дания и Ариэль.