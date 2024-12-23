Новогодние праздничные программы стартуют в парках Нижнего Новгорода с 29 декабря

В Автозаводском парке детские мероприятия пройдут у центральной ёлки 28, 30 декабря, 1, 5, 7 января, а также на «сухом» озере 3, 8, 12 января. Помимо этого, на катке Автозаводского парка пройдут традиционные дискотеки«. Со 2 по 7 января на катке “Катушка” пройдут тематические вечеринки на коньках со спортивными и креативными конкурсами.