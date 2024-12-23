Новогодние праздничные программы стартуют в парках Нижнего Новгорода с 29 декабря

Как сообщает дирекция парков и скверов, посетителей ждут зимние забавы, встречи со сказочными персонажами, новогодние эстафеты и сюрпризы.
В Сормовском районе в парке «Светлоярский» развлекательные программы пройдут 29 декабря, 2, 5 и 8 января. В Ленинском районе в парке «Дубки» праздничная программа запланирована 29 декабря, 2, 6, 11 января, а в парке Станкозавода — 1, 4, 7 и 12 января, на территории второго паркового озера (Земснаряд-2) — 4 января.
В Автозаводском парке детские мероприятия пройдут у центральной ёлки 28, 30 декабря, 1, 5, 7 января, а также на «сухом» озере 3, 8, 12 января. Помимо этого, на катке Автозаводского парка пройдут традиционные дискотеки«. Со 2 по 7 января на катке “Катушка” пройдут тематические вечеринки на коньках со спортивными и креативными конкурсами.
Расписание мероприятий на открытом воздухе может меняться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию можно найти в группе дирекции парков и скверов «ВКонтакте» и Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Горьковская Ярмарка» откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря.