«День семьи» провели для многодетных хабаровчан

Одним из первых объектов посещения стал ТОГУ. Участники побывали в музее дипломных работ кафедры художественной обработки металла, узнали о грантах и проектах, посетили Центр промышленного дизайна.
«Мы с удовольствием включились в программу по развитию научного туризма, отрадно, что первыми участниками программы стали представители многодетных семей. Я уверен, что возможность посмотреть на университет, познакомиться с деятельностью, которую мы ведем, станет одним из ориентиров в профориентации, которая в дальнейшем повлияет на выбор будущей профессии молодых хабаровчан», — подчеркнул ректор ТОГУ Юрий Марфин.
Экскурсанты также посетили музей «Мир говорящих машин» и визит-центр «Амурский утес», где приняли участие в мастер-классе по украшению имбирных пряников. Как отметили в министерстве туризма края, проект будет продолжен в следующем году, сейчас ведется разработка новых экскурсионных маршрутов.