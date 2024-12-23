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«День семьи» провели для многодетных хабаровчан

Минтуризма края совместно с Туристским информационным центром разработали новую экскурсионную программу, главная задача которой — организация совместного семейного отдыха. Инициатива приурочена к Году семьи, она также направлена на поддержку нового нацпроекта «Семья», реализация которого начнется в 2025 году.

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Одним из первых объектов посещения стал ТОГУ. Участники побывали в музее дипломных работ кафедры художественной обработки металла, узнали о грантах и проектах, посетили Центр промышленного дизайна.

«Мы с удовольствием включились в программу по развитию научного туризма, отрадно, что первыми участниками программы стали представители многодетных семей. Я уверен, что возможность посмотреть на университет, познакомиться с деятельностью, которую мы ведем, станет одним из ориентиров в профориентации, которая в дальнейшем повлияет на выбор будущей профессии молодых хабаровчан», — подчеркнул ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Экскурсанты также посетили музей «Мир говорящих машин» и визит-центр «Амурский утес», где приняли участие в мастер-классе по украшению имбирных пряников. Как отметили в министерстве туризма края, проект будет продолжен в следующем году, сейчас ведется разработка новых экскурсионных маршрутов.

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