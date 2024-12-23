«День семьи» провели для многодетных хабаровчан

«Мы с удовольствием включились в программу по развитию научного туризма, отрадно, что первыми участниками программы стали представители многодетных семей. Я уверен, что возможность посмотреть на университет, познакомиться с деятельностью, которую мы ведем, станет одним из ориентиров в профориентации, которая в дальнейшем повлияет на выбор будущей профессии молодых хабаровчан», — подчеркнул ректор ТОГУ Юрий Марфин.