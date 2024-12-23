В красноярской ГАИ назвали количество пойманных за уик-энд пьяных водителей

Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Среди задержанных нарушителей трое попались на повторной пьяной езде. Двоих нетрезвых водителей удалось остановить благодаря сообщениям на «Синюю линию».
Теперь автомобилистам, которые сели нетрезвыми за руль впервые, грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Тем, кто нарушил закон повторно, грозит уголовная ответственность.
В ГАИ просят водителей не подвергать опасности себя или других участников дорожного движения и после «отдыха» пользоваться такси.
Напомним, если вы стали свидетелем нетрезвой езды, сообщить об этом можно по круглосуточному телефону «Синяя линия» 263−10−19.