Милиция заявила, что берет под охрану минские костелы и часовни

В сообщении говорится, что минская милиция будет обеспечивать безопасность во время празднования католического Рождества. В ведомстве обратили внимание на то, что в момент проведения мероприятий, которые приурочены к празднику, сотрудниками милиции будет усилен контроль, связанный с охраной общественного порядка.