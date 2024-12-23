Милиция заявила, что берет под охрану минские костелы и часовни. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что минская милиция будет обеспечивать безопасность во время празднования католического Рождества. В ведомстве обратили внимание на то, что в момент проведения мероприятий, которые приурочены к празднику, сотрудниками милиции будет усилен контроль, связанный с охраной общественного порядка.
«Под охрану будут взяты римско-католические костелы и часовни, где 24 и 25 декабря состоятся праздничные богослужения, а также прилегающие к ним территории», — сказано в сообщении.
Отмечается, что плотность нарядов милиции, которые будут задействованы в охране общественного порядка в столице, будет увеличена.
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