Главное за неделю: рекорд Бейонсе, творческие планы ЛСП и изъятие песни Адель из стримингов

Альбом от Олега ЛСП в ближайшее время ждать не стоит, ведь музыкант решил, что полноформатные релизы никому не нужны. В ближайшее время он будет выпускать только синглы, объяснив это тем, что они набирают больше прослушиваний. Да и как отметил Олег в своих соцсетях, в формате лонгплея он «уже все сказал».