Главное за неделю: рекорд Бейонсе, творческие планы ЛСП и изъятие песни Адель из стримингов

В предновогодней суете легко упустить что-то важное. Чтобы вы окончательно не потерялись в музыкальном мире, мы собрали дайджест главных новостей прошедшей недели. В нем вы узнаете о новых достижениях артистов, их планах на будущее, скандалах в индустрии и других интересных событиях.
Новости недели.
Бейонсе стала рекордсменом по количеству сертификатов RIAA.
Бейонсе установила новый рекорд среди женщин-исполнительниц. Ее синглы и альбомы 103 раза были удостоены золотой и платиновой сертификации от RIAA, Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Альбому присуждается золотой статус, если его купили более 500 тысяч раз. Для платинового этот показатель выше — миллион.
Aphex Twin неожиданно выпустил сборник From The Merch Desk.
Ничто так не будоражит, как крупные релизы без предупреждения. Ирландский электронный музыкант Aphex Twin решил порадовать своих поклонников сборником From The Merch Desk (2016−2023), состоящим из 38 композиций. Все эти треки раньше можно было послушать только на виниловых пластинках, которые исполнитель продавал на своих концертах и диджей-сетах.
Бразильский суд постановил изъять трек Адель из стримингов из-за плагиата.
Адель и песня Million Years Ago (2015) оказались в центре скандала. Бразильский композитор Тониньо Гераес подал на исполнительницу иск, заявив, что ее композиция повторяет мелодию самбы певца Мартиньо да Вила Mulheres (1996), которую он сочинил. На основании этого бразильский суд постановил остановить продажу, использование, редактирование и распространение трека британской артистки. Если Адель решит взбунтоваться против такого решения, то компаниям Sony и Universal придется платить штраф в размере 8 тысяч долларов за каждый акт нарушения.
ЛСП заявил, что планирует сосредоточиться на выпуске синглов.
ЛСПСоцсети ЛСП.
Альбом от Олега ЛСП в ближайшее время ждать не стоит, ведь музыкант решил, что полноформатные релизы никому не нужны. В ближайшее время он будет выпускать только синглы, объяснив это тем, что они набирают больше прослушиваний. Да и как отметил Олег в своих соцсетях, в формате лонгплея он «уже все сказал».
HiFi-стриминг Звук выяснил, под какие звуки россияне хотели бы просыпаться.
Выбраться из кровати утром часто бывает тяжело. Однако некоторые звуки делают этот процесс хотя бы немного приятнее. Так, 24% россиян хотели бы просыпаться под шум моря, а 15% — под звук закипающего кофе или чайника на плите. 23% респондентов предпочитают начинать день с любимой музыкой. Чаще всего они выбирают «школьные» хиты (24%), рок-музыку (19%) и саундтреки из любимых фильмов (16%).
Релиз недели.
Скриптонит — «безмятежность.exe».
СкриптонитСоцсети Скриптонита.
Единственное промо лонгплея — голосовое сообщение Скриптонита в Telegram-канале: «Че, короче, альбом сегодня ночью». Так на свет появился студийник «безмятежность.exe».
В него вошли 17 треков, среди которых оказались фиты с T-Fest, Avenuepluggg, Кухней, Даеной, TAYÖKA и Miyagi & Эндшпиль. А в композиции «як 4» можно также услышать, как Скриптонит семплирует песню «Вечно молодой» (2000) от группы «Смысловые галлюцинации».
В этот раз исполнитель решил поиграть с электроникой. Но старые поклонники артиста могут не беспокоиться, ведь нагромождение цифровых звуков дополняет привычный рэп Скриптонита.
Материал недели.
Как будет выглядеть музыка будущего через 100 лет: мнение артистов.
Какая музыка будет популярна через 100 лет? Будет ли она хоть как-то похожа на современную? И кто станет ее создателем? Ответов на эти вопросы нет. Однако никто не мешает выдвигать собственные предположения. В нашем новом материале вы найдете размышления о музыке будущего от Игоря Бутмана, Thomas Mraz, Kristina Si, ST и других музыкантов.
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