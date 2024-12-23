В Бресте в 2024 году заменили 12,3 км тепловых сетей

«На сегодня 71,3% всех теплотрасс города находятся в ПИ-трубе, что является значительным шагом к повышению надежности и энергоэффективности теплоснабжения Бреста, — уточнили в областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. — Благодаря ежегодной модернизации удается не только уменьшить потери тепла в сетях, но и сократить периоды отключений горячей воды, особенно в летний период, когда проводятся профилактические работы. В 2024 году жители Бреста уже смогли почувствовать улучшения: стабильное теплоснабжение, сокращение числа аварий и повышение качества предоставляемых услуг».Модернизация сетей — это не только вклад в комфорт горожан, но и важный шаг к энергоэффективности. Современные технологии позволяют экономить ресурсы, что актуально в условиях роста тарифов и повышения требований к экологичности.