В Бресте в 2024 году заменили 12,3 км тепловых сетей

В Брестском котельном хозяйстве, подводя итоги уходящего года в части модернизации городских тепловых сетей, отметили, что ежегодная перекладка труб, которая ведется на протяжении более 20 лет, в 2024 году принесла заметные результаты.
Как было подчеркнуто, ПИ-трубы — инновационные материалы, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью. Система оперативного дистанционного контроля помогает специалистам выявлять повреждения изоляции без необходимости раскопок, что значительно упрощает обслуживание сетей.
«На сегодня 71,3% всех теплотрасс города находятся в ПИ-трубе, что является значительным шагом к повышению надежности и энергоэффективности теплоснабжения Бреста, — уточнили в областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. — Благодаря ежегодной модернизации удается не только уменьшить потери тепла в сетях, но и сократить периоды отключений горячей воды, особенно в летний период, когда проводятся профилактические работы. В 2024 году жители Бреста уже смогли почувствовать улучшения: стабильное теплоснабжение, сокращение числа аварий и повышение качества предоставляемых услуг».Модернизация сетей — это не только вклад в комфорт горожан, но и важный шаг к энергоэффективности. Современные технологии позволяют экономить ресурсы, что актуально в условиях роста тарифов и повышения требований к экологичности.