Дептранс Новосибирска обязали привести в порядок дороги Кировского района

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокурора к Департаменту транспорта мэрии. Правоохранители требовали обязать ведомство выполнять закон о содержании улично-дорожной сети. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Отмечается, что были зафиксированы нарушения на нескольких объектах:
* на улице Громова, 14/1 нет дождеприёмных устройств;
* на улицах Бронная и Комсомольская отсутствует горизонтальная дорожная отметка;
* на улице Телевизионная не хватает лежачих полицейских;
* на улицах Герцена и Немировича-Данченко заметили отсутствие знаков.
Суд встал на сторону прокуратуры, Дептранс обязали устранить выявленные проблемы.