Дептранс Новосибирска обязали привести в порядок дороги Кировского района

* на улице Громова, 14/1 нет дождеприёмных устройств;

* на улицах Бронная и Комсомольская отсутствует горизонтальная дорожная отметка;

* на улице Телевизионная не хватает лежачих полицейских;

* на улицах Герцена и Немировича-Данченко заметили отсутствие знаков.