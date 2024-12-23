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Дептранс Новосибирска обязали привести в порядок дороги Кировского района

Иск подала прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокурора к Департаменту транспорта мэрии. Правоохранители требовали обязать ведомство выполнять закон о содержании улично-дорожной сети. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что были зафиксированы нарушения на нескольких объектах:

* на улице Громова, 14/1 нет дождеприёмных устройств;
* на улицах Бронная и Комсомольская отсутствует горизонтальная дорожная отметка;
* на улице Телевизионная не хватает лежачих полицейских;
* на улицах Герцена и Немировича-Данченко заметили отсутствие знаков.

Суд встал на сторону прокуратуры, Дептранс обязали устранить выявленные проблемы.

Прокуратура