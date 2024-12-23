Между Пионерским и Санкт-Петербургом будет регулярно ходить паром «Антей»

Паром «Антей» ошвартовался в Пионерском в минувшее воскресенье, 22 декабря. Он будет регулярно ходить между Пионерским и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».
Одновременно паромный комплекс в Балтийске принял паром «Балтийск».
«Портовый комплекс региона теперь может одновременно обеспечить обработку двух крупнотоннажных паромов, существенно повысив пропускную способность паромной переправы», — говорится в сообщении.
Отметим, в Пионерском продолжается строительство причала N2 терминала, оградительного мола, здания пассажирского терминала и других вспомогательных зданий и сооружений.