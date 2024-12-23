Между Пионерским и Санкт-Петербургом будет регулярно ходить паром «Антей»

Паром «Антей» ошвартовался в Пионерском в минувшее воскресенье, 22 декабря. Он будет регулярно ходить между Пионерским и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».