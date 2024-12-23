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Воронежцам рассказали об аферистах, предлагающих поджечь здание банка

Жителям Воронежа рассказали о злоумышленниках, которые убеждают граждан поджечь здание банка. Совершив преступление, жертва мошенников якобы сможет вернуть свои ранее украденные деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбера в воскресенье, 22 декабря.

Злоумышленники звонят своим жертвам, у которых уже похитили средства и обещают вернуть украденные деньги при выполнении определенных условий. Например, мошенники предлагают гражданам поджечь офис банка, отделение полиции или военкомат. Аферисты утверждают, что таким образом человек поможет поймать мошенников. В некоторых случаях за поджог они предлагают вознаграждение.

Злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. Естественно, деньги никто не возвращает. Такие противоправные действия считаются преступлением, а нападающие несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, действия исполнителей могут быть квалифицированы как террористический акт, — отметили в пресс-службе Сбера.

Воронежцев призвали быть бдительным и не вступать в разговор с мошенниками. Также гражданам напомнили, что нельзя предоставлять персональные данные неизвестным людям. Важно проверять информацию и обращать внимание на поведение близких, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников.