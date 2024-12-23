Воронежцам рассказали об аферистах, предлагающих поджечь здание банка

Воронежцев призвали быть бдительным и не вступать в разговор с мошенниками. Также гражданам напомнили, что нельзя предоставлять персональные данные неизвестным людям. Важно проверять информацию и обращать внимание на поведение близких, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников.