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В Иркутской области расширят категории военнослужащих, имеющих право на выплаты

Меры соцподдержки распространятся на военнослужащих, принимающих участие в контртеррористической операции на территории Курской, Брянской и Белгородских областей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области расширят категории военнослужащих, имеющих право на меры социальной поддержки. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Законопроект предусматривает, что меры соцподдержки распространятся на военнослужащих, принимающих участие в контртеррористической операции на территории Курской, Брянской и Белгородских областей, — поделились в пресс-службе правительства.

Напомним, режим контртеррористической операции в приграничных регионах России ввели в ночь на 10 августа 2024. Закон Иркутской области № 53-оз предусматривает соцвыплаты бойцам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, а также членам семей погибших.

Парламентарии единогласно поддержали законопроект в первом и окончательном чтении, работу планируют начать уже в этом году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что церковь святого Иоанна Предтечи продолжают восстанавливать в Кутулике.