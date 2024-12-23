В Иркутской области расширят категории военнослужащих, имеющих право на выплаты

В Иркутской области расширят категории военнослужащих, имеющих право на меры социальной поддержки. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Законопроект предусматривает, что меры соцподдержки распространятся на военнослужащих, принимающих участие в контртеррористической операции на территории Курской, Брянской и Белгородских областей, — поделились в пресс-службе правительства.
Напомним, режим контртеррористической операции в приграничных регионах России ввели в ночь на 10 августа 2024. Закон Иркутской области № 53-оз предусматривает соцвыплаты бойцам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, а также членам семей погибших.
Парламентарии единогласно поддержали законопроект в первом и окончательном чтении, работу планируют начать уже в этом году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что церковь святого Иоанна Предтечи продолжают восстанавливать в Кутулике.