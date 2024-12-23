Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия

«25 декабря будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячную выплату из средств материнского капитала, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — перечислили в пресс-службе.
На карту деньги зачислят в течение дня, по почте их доставят в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Следующее начисление детских выплат произведут по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года, уточнили в ведомстве.
«Пенсия за январь будет перечислена на банковские карты пенсионеров 27 декабря. В эти даты выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит в первой декаде января, поскольку соответствующие дни будут праздничными», — продолжили в пресс-службе.
Начиная с 9 января доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. «Почта Крыма» доставит пенсии в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Страховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. Также с 1 февраля на 7,3% практически всех социальных выплат, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам — они увеличатся уже с 1 января, сообщала ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.