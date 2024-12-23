Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия

«25 декабря будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячную выплату из средств материнского капитала, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — перечислили в пресс-службе.