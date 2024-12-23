«Почта Деда Мороза» в Нижнем Новгороде: адреса и график работы для отправки бесплатных писем

С 23 по 28 декабря в будние дни можно отправить письмо с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни (29 и 30 декабря, а также со 2 по 8 января) часы работы будут с 14:00 до 19:00. 31 декабря новогодняя почта будет работать с 12:00 до 16:00, а 1 января — выходной.