«Почта Деда Мороза» в Нижнем Новгороде: адреса и график работы для отправки бесплатных писем

«Ищите почтоматы проекта, заполняйте открытку, а помощники Деда Мороза отправят ваше поздравление к получателю».
Любой желающий может отправить письмо через почтомат в детском театре «Вера» или театре «Комедия», а также в главном павильоне железнодорожного вокзала. В этом году список мест пополнился — в него вошли аэропорт им. Чкалова, планетарий им. Гречко и театр «Преображение».
Кроме того, послание родственникам, друзьям или в вотчину Деда Мороза можно положить почтоматы, которые в преддверии Нового года появились в нижегородских ТРЦ.
Точки для отправки писем Деду Морозу и друзьям в Нижнем Новгороде
Нижегородский район
- ТРЦ «Фантастика»
- ТРЦ «Небо»
Канавинский район
- ТЦ «Республика»
- ТРЦ «Седьмое небо»
- Ж/вокзал «Нижний Новгород — Московский»
Советский район
- ТРЦ «Жар-Птица»
Московский район
- ТРЦ «Рио»
Ленинский район
- ТЦ «Муравей»
Приокский район
- ТРЦ «Океанис Mall»
Автозаводский район
- ТЦ «Автозаводец»
- Аэропорт им. Чкалова
Сормовский район
- ТРК «Золотая миля»
Как работают почта «Деда Мороза» в Нижнем Новгороде
С 23 по 28 декабря в будние дни можно отправить письмо с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни (29 и 30 декабря, а также со 2 по 8 января) часы работы будут с 14:00 до 19:00. 31 декабря новогодняя почта будет работать с 12:00 до 16:00, а 1 января — выходной.