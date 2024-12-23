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«Почта Деда Мороза» в Нижнем Новгороде: адреса и график работы для отправки бесплатных писем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня начала работу «Почта Деда Мороза». Бесплатно отправить письмо зимнему волшебнику или своим друзьям из разных уголков страны можно до 8 января. «ФедералПресс» публикует список мест, где это можно сделать.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ищите почтоматы проекта, заполняйте открытку, а помощники Деда Мороза отправят ваше поздравление к получателю».

сообщается на сайте организаторов

Любой желающий может отправить письмо через почтомат в детском театре «Вера» или театре «Комедия», а также в главном павильоне железнодорожного вокзала. В этом году список мест пополнился — в него вошли аэропорт им. Чкалова, планетарий им. Гречко и театр «Преображение».

Кроме того, послание родственникам, друзьям или в вотчину Деда Мороза можно положить почтоматы, которые в преддверии Нового года появились в нижегородских ТРЦ.

Точки для отправки писем Деду Морозу и друзьям в Нижнем Новгороде

Нижегородский район

  • ТРЦ «Фантастика»
  • ТРЦ «Небо»

Канавинский район

  • ТЦ «Республика»
  • ТРЦ «Седьмое небо»
  • Ж/вокзал «Нижний Новгород — Московский»

Советский район

  • ТРЦ «Жар-Птица»

Московский район

  • ТРЦ «Рио»

Ленинский район

  • ТЦ «Муравей»

Приокский район

  • ТРЦ «Океанис Mall»

Автозаводский район

  • ТЦ «Автозаводец»
  • Аэропорт им. Чкалова

Сормовский район

  • ТРК «Золотая миля»

Как работают почта «Деда Мороза» в Нижнем Новгороде

С 23 по 28 декабря в будние дни можно отправить письмо с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни (29 и 30 декабря, а также со 2 по 8 января) часы работы будут с 14:00 до 19:00. 31 декабря новогодняя почта будет работать с 12:00 до 16:00, а 1 января — выходной.