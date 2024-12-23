Книга с исследованием русского шансона выйдет в конце декабря

Книга культуролога Наталии Хомяковой «Ништяк, браток! Антология шансона. Хиты, изменившие русскую культуру» выйдет в издательстве «Бомбора» в конце 2024 года. Работа станет первым нон-фикшн-произведением на эту тему.
«Пожалуй, ни один жанр не внес на нашу музыкальную сцену столько самобытного, сколько шансон, — говорится в описании к изданию. — Блатная песня, романтические баллады, “гимны” кавказских застолий и даже… рэп. Все это окружает нас и формирует культурную среду, в которой уже далеко не первое десятилетие живет и меняется российское общество».
В книге автор разбирает историю и суть жанра на примере 35 легендарных песен: от каторжных хитов царских времен, через Михаила Круга, группу «Бутырка», Стаса Михайлова и «Каспийского груза» к Елене Ваенге, «пацанскому рэпу» и интернет-мемам. К каждой главе приложены иллюстрации и QR-коды с собранными Наталией плейлистами, помогающими лучше понять шансон.
Ранее стало известно, что прототип лирического героя хита «Владимирский централ» (1998) занялся продюсированием «нового Михаила Круга».