Книга с исследованием русского шансона выйдет в конце декабря

«Пожалуй, ни один жанр не внес на нашу музыкальную сцену столько самобытного, сколько шансон, — говорится в описании к изданию. — Блатная песня, романтические баллады, “гимны” кавказских застолий и даже… рэп. Все это окружает нас и формирует культурную среду, в которой уже далеко не первое десятилетие живет и меняется российское общество».