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Омичей предупредили о предновогодних стаях бездомных собак

В понедельник, 23 декабря 2024 года, в городской администрации обратили внимание омичей на положение дел с бездомными собаками.

Источник: SuperOmsk.ru

В частности, заявлено о росте заявок на их отлов в последние 2 месяца, что связывают с отказом от животных после исполнения ими охранных функций на дачах или стройплощадках в летний период.

Со ссылкой на представителей департамента городского хозяйства утверждается, что в результате выезда на более чем 2,7 тысячи заявок отловлено свыше 2800 собак, которых доставили в муниципальный приют для дальнейшей стерилизации с последующим возвращением на омские улицы. Иные меры воздействия в виде пожизненного содержания в приюте применяются к тяжело больным или агрессивным особям.

При этом власти напоминают, что условием для повторного попадания в приют служит исключительно немотивированная агрессия, причем не только по отношению к человеку, но и другим животным. О таких фактах предлагается незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 78−78−78 или контактировать напрямую со специалистами Муниципального приюта для животных по номеру 44−67−43. Обращается внимание, что наиболее тщательно следует подойти к описанию локации, где замечены агрессивные особи.

Напомним, в первой половине декабря омичи сообщали о том, что на дачной территории близ СНТ «Якорь», «Океан», «Связист» и «Связист 2» происходят расправы над животными.

ЖКХ