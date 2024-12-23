Омичей предупредили о предновогодних стаях бездомных собак

При этом власти напоминают, что условием для повторного попадания в приют служит исключительно немотивированная агрессия, причем не только по отношению к человеку, но и другим животным. О таких фактах предлагается незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 78−78−78 или контактировать напрямую со специалистами Муниципального приюта для животных по номеру 44−67−43. Обращается внимание, что наиболее тщательно следует подойти к описанию локации, где замечены агрессивные особи.