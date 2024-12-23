Омичей предупредили о предновогодних стаях бездомных собак

В частности, заявлено о росте заявок на их отлов в последние 2 месяца, что связывают с отказом от животных после исполнения ими охранных функций на дачах или стройплощадках в летний период.
Со ссылкой на представителей департамента городского хозяйства утверждается, что в результате выезда на более чем 2,7 тысячи заявок отловлено свыше 2800 собак, которых доставили в муниципальный приют для дальнейшей стерилизации с последующим возвращением на омские улицы. Иные меры воздействия в виде пожизненного содержания в приюте применяются к тяжело больным или агрессивным особям.
При этом власти напоминают, что условием для повторного попадания в приют служит исключительно немотивированная агрессия, причем не только по отношению к человеку, но и другим животным. О таких фактах предлагается незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 78−78−78 или контактировать напрямую со специалистами Муниципального приюта для животных по номеру 44−67−43. Обращается внимание, что наиболее тщательно следует подойти к описанию локации, где замечены агрессивные особи.
Напомним, в первой половине декабря омичи сообщали о том, что на дачной территории близ СНТ «Якорь», «Океан», «Связист» и «Связист 2» происходят расправы над животными.