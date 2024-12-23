Новосибирский суд встал на сторону дочерей бойца СВО в их праве на выплаты

Отмечается, что в 1987 году мужчина женился. Спустя несколько лет пара распалась — супруги разъехались, но брак не расторгли. При этом в 2000 году новосибирцу удалось зарегистрировать новый союз, хотя многожёнство запрещено Семейным кодексом.