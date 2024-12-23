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Новосибирский суд встал на сторону дочерей бойца СВО в их праве на выплаты

Сёстры просили суд признать недействительным второй брак их отца, который погиб на передовой.

Источник: AP 2024

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск дочерей погибшего бойца СВО, которые просили признать брак их отца недействительным. Сёстры хотели получить право на получение соцвыплаты.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе суда.

Отмечается, что в 1987 году мужчина женился. Спустя несколько лет пара распалась — супруги разъехались, но брак не расторгли. При этом в 2000 году новосибирцу удалось зарегистрировать новый союз, хотя многожёнство запрещено Семейным кодексом.

«Суд удовлетворил иск и признал брак, заключенный мужчиной в 2000 году, недействительным в связи с нарушением условий заключения брака», — говорится в сообщении пресс-службы суда.