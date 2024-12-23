Новосибирский суд встал на сторону дочерей бойца СВО в их праве на выплаты

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск дочерей погибшего бойца СВО, которые просили признать брак их отца недействительным. Сёстры хотели получить право на получение соцвыплаты.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе суда.
Отмечается, что в 1987 году мужчина женился. Спустя несколько лет пара распалась — супруги разъехались, но брак не расторгли. При этом в 2000 году новосибирцу удалось зарегистрировать новый союз, хотя многожёнство запрещено Семейным кодексом.
«Суд удовлетворил иск и признал брак, заключенный мужчиной в 2000 году, недействительным в связи с нарушением условий заключения брака», — говорится в сообщении пресс-службы суда.