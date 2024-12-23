Шлейф кометы Туттля будет виден над Ростовской области до Нового года

— Особенность потока Урсиды — внезапные и непредсказуемые вспышки активности, связанные с неравномерностью шлейфа кометы Туттля. В частности, всплески отмечались в 1945 (170 метеоров в час) и 1986 (130 метеоров в час) годах. Но с 1954 по 1967 годы фиксировалась рекордно низкая активность потока, были видны не более двух-трех метеоров, — отметил Николай Демин.