Шлейф кометы Туттля будет виден над Ростовской области до Нового года

Жители Ростовской области еще могут наблюдать в небе метеорный поток Урсиды, связанный с кометой Туттля. Астрономическое явление достигло максимума на прошедших выходных и завершится примерно 26 декабря. Об этом ранее рассказал заведующий обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького Николай Демин.
Метеорный поток, о котором идет речь, последний значимый «звездопад» уходящего 2024 года.
— Особенность потока Урсиды — внезапные и непредсказуемые вспышки активности, связанные с неравномерностью шлейфа кометы Туттля. В частности, всплески отмечались в 1945 (170 метеоров в час) и 1986 (130 метеоров в час) годах. Но с 1954 по 1967 годы фиксировалась рекордно низкая активность потока, были видны не более двух-трех метеоров, — отметил Николай Демин.