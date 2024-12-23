«Сколково» будет координировать развитие ИИ в России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новое подразделение фонда «Сколково» (входит в ВЭБ.РФ), которое займется выполнением агентских функций правительства РФ по координации науки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), будет создано в начале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
«В начале 2025 года на базе фонда “Сколково” будет создано новое подразделение, которое займется выполнением агентских функций правительства по координации науки в сфере ИИ. Курировать работу будет Министерство экономического развития», — говорится в сообщении.
В число задач, по информации пресс-службы, будет входить координация деятельности существующих и организация отбора новых исследовательских центров в сфере ИИ, разработка программ подготовки ученых и формирование стандартов использования ИИ в научных исследованиях.
«Сейчас Россия в пятерке мировых лидеров по количеству генеративных моделей, а важность ИИ для отечественной экономики возрастает с каждым годом. Национальный проект “Экономика данных” предусматривает рост ВВП на 11 трлн рублей к 2030 году за счет технологий искусственного интеллекта. Значимый вклад в развитие отрасли вносит фонд “Сколково”, который с 2012 года выделил технологии ИИ как одно из приоритетных технологических направлений.. Внедрение инновационных разработок позволяет повысить эффективность бизнеса, оптимизировать процессы, упростить работу персонала», — приводятся в сообщении слова председателя правления фонда «Сколково» Сергея Перова.
По его словам, среди участников «Сколково» более 900 компаний разрабатывают и внедряют различные решения с использованием методов ИИ. Например, биотех-лаборатория «Нейри» совместно с учеными МГУ презентовала результаты уникального эксперимента — впервые в мире мозг крысы подключен к искусственному интеллекту, а компания «Сенсор-Тех» впервые в России успешно установила примату зрительный нейроимплант с ИИ. Кроме того, благодаря проекту «Моринтех» для анализа и прогнозирования ледовой обстановки в районе Северного морского пути больше не нужны суперкомпьютеры, маршрут для ледокола составляет нейросеть, а компания «Тераплан» смогла с помощью ИИ ускорить доставку Почты России.
Большинство проектов в области ИИ, отмечают в пресс-службе фонда, связано с медициной и информационной безопасностью. Резиденты «Сколково» также активно разрабатывают решения для отраслей с высоким потенциалом использования технологий искусственного интеллекта — промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, авиации.