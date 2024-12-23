«Сколково» будет координировать развитие ИИ в России

По его словам, среди участников «Сколково» более 900 компаний разрабатывают и внедряют различные решения с использованием методов ИИ. Например, биотех-лаборатория «Нейри» совместно с учеными МГУ презентовала результаты уникального эксперимента — впервые в мире мозг крысы подключен к искусственному интеллекту, а компания «Сенсор-Тех» впервые в России успешно установила примату зрительный нейроимплант с ИИ. Кроме того, благодаря проекту «Моринтех» для анализа и прогнозирования ледовой обстановки в районе Северного морского пути больше не нужны суперкомпьютеры, маршрут для ледокола составляет нейросеть, а компания «Тераплан» смогла с помощью ИИ ускорить доставку Почты России.