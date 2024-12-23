Из Калининграда в Светлогорск запустят новогоднюю «Ласточку»

Из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск запустят новогоднюю «Ласточку». Вагоны электропоезда оформят в праздничной стилистике. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Новогодняя электричка будет курсировать с 28 по 31 декабря и с 2 по 5 января. Перед отправлением на Южном вокзале пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка, в пути сказочные персонажи проведут анимационную программу с подарками и сувенирами для детей.
Новогодняя «Ласточка» будет отправляться от Южного вокзала в 10:15 и прибывать на станцию Зеленоградск-Новый в 11:02. В 11:29 электропоезд проследует до Светлогорска-2. Обратно «Ласточка» отправится в 12:24 и прибудет в Зеленоградск в 13:03. В 13:16 электричка проследует в Калининград.
«Ласточка» будет курсировать по расписанию пригородных поездов № 6805/6953 и № 6954/6806. Билеты можно купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте КППК, а также в мобильном приложении «ПроТранспорт+» при совершении поездки на зеленоградском направлении.
Новогоднюю «Ласточку» в регионе запускают второй год подряд. В период с 27 декабря 2023 года по 3 января 2024-го праздничный поезд перевёз 6,9 тысячи жителей и туристов.