Из Калининграда в Светлогорск запустят новогоднюю «Ласточку»

Новогодняя «Ласточка» будет отправляться от Южного вокзала в 10:15 и прибывать на станцию Зеленоградск-Новый в 11:02. В 11:29 электропоезд проследует до Светлогорска-2. Обратно «Ласточка» отправится в 12:24 и прибудет в Зеленоградск в 13:03. В 13:16 электричка проследует в Калининград.