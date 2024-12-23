Более 16 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

В Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остается ниже эпидемического порога. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
За прошедшую неделю ОРВИ подтвердилось у 16 615 человек, а это, кстати, меньше, чем неделей ранее (с 9 по 15 декабря — 18 289). Гриппом заболели два сибиряка, всего с начала эпидсезона — 33.
— Кроме того, за неделю выявлено 605 новых случаев COVID-19, — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также врачи напомнили о простых, но эффективных мерах профилактики: мыть руки, проветривать помещения, избегать массового скопления людей, а при первых симптомах необходимо обратиться за помощью в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трое школьников попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю. Прокуратура проконтролирует проверку, организованную госавтоинспекторами.