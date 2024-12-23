Актер Свердловского театра музкомедии умер на 67-м году жизни

Из жизни ушел заслуженный артист России Николай Капленко. Ему было 66 лет. Многие годы актер служил в Свердловском театре музыкальной комедии. Об этом сообщили его коллеги.
— Эмпатичный, многогранный, темпераментный… Он пришел в Свердловскую музкомедию через год после окончания Уральской консерватории и все 35 лет не работал, а искренне служил — сцене, театру, искусству, — рассказали в Свердловском театре музкомедии.
Николай Капленко в юности создал свою рок-группу. Затем поступил в музыкальное училище на эстрадное отделение. Позже он покорил консерваторию, работал в Ульяновской филармонии и пришел в Свердловскую музкомедию.
За годы работы он сыграл больше 70 ролей. Сначала это были лирические образы. Такие как Камилл (Ф. Легар «Веселая вдова») или Лачи (И. Кальман «Цыган-премьер»). Со временем он перешел к острохарактерным и комическим ролям. Так, он сыграл Огюстена (А. Эргашев «Крошка»), Корнелиуса Хэкла (Дж. Герман «Хелло, Долли!») и Федота (Е. Птичкин «Бабий бунт»).