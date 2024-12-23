Актер Свердловского театра музкомедии умер на 67-м году жизни

За годы работы он сыграл больше 70 ролей. Сначала это были лирические образы. Такие как Камилл (Ф. Легар «Веселая вдова») или Лачи (И. Кальман «Цыган-премьер»). Со временем он перешел к острохарактерным и комическим ролям. Так, он сыграл Огюстена (А. Эргашев «Крошка»), Корнелиуса Хэкла (Дж. Герман «Хелло, Долли!») и Федота (Е. Птичкин «Бабий бунт»).