За бесперебойной работой центрального елочного городка в Казани будут следить дежурные группы

«То, как жители и гости столицы проведут праздники, во многом зависит от городских предприятий благоустройства. Это те люди, которые точно все выходные проведут на рабочем месте. От их действий зависит надлежащее состояние дорог, тротуаров, общественных пространств. Но и собственники не должны забывать о входных группах, тротуарах вдоль тех зданий, которые являются их собственностью и входят в зону ответственности», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин и поручил все общественные пространства и туристические маршруты привести «в соответствующее столице республики состояние».