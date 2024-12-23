За бесперебойной работой центрального елочного городка в Казани будут следить дежурные группы

Завтра на площади перед Центром семьи «Казан» открывается главный городской елочный городок. Праздничная площадка будет работать до старого Нового года, который отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот период сотрудники подрядных организаций будут ежедневно дежурить, чтобы обеспечить безаварийную работу и сохранность елки. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
«То, как жители и гости столицы проведут праздники, во многом зависит от городских предприятий благоустройства. Это те люди, которые точно все выходные проведут на рабочем месте. От их действий зависит надлежащее состояние дорог, тротуаров, общественных пространств. Но и собственники не должны забывать о входных группах, тротуарах вдоль тех зданий, которые являются их собственностью и входят в зону ответственности», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин и поручил все общественные пространства и туристические маршруты привести «в соответствующее столице республики состояние».
На особом контроле по уборке у предприятий подземные и надземные пешеходные переходы, остановки, елочные городки, парки и скверы. Здесь дороги ежедневно будут обрабатывать противогололедным материалом. На время новогодних каникул в Казани организуют круглосуточное дежурство ответственного персонала и аварийных бригад. По словам Игоря Куляжева, к имеющейся спецтехнике (559 единиц) в случае аномальных снегопадов у служб будет возможность добавить от 300 до 600 уборочных машин.
Чтобы избежать подтопления подземных переходов при аварийных сбоях в электроснабжении, подготовлены откачивающие средства и электрогенераторы, добавил докладчик.
С 30 декабря по 8 января также организуют дежурство бригад для контроля за системами наружного освещения, в том числе за работой новогодней иллюминации. Архитектурно-художественная подсветка будет функционировать аналогично графику работы наружного освещения.
Кроме того, для удобства жителей продлена работа общественных туалетов до 8 января. Модули, находящиеся вблизи елочных городков, будут работать с 21 декабря по 2 января до 2:00.
Камила Вильданова.