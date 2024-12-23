Суд не приостановит работу полигона ТКО в Нижегородской области

Проектной документацией на полигоне предусмотрено устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата в накопительную емкость со смотровым колодцем для дальнейшего мониторинга. Эти требования природоохранного законодательства соблюдены на полигоне не были, за это и оштрафовали регоператора.