Суд не приостановит работу полигона ТКО в Нижегородской области

Оснований для того, чтобы его закрыть — не нашлось, однако регоператор, обслуживающий площадку, был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Проектной документацией на полигоне предусмотрено устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата в накопительную емкость со смотровым колодцем для дальнейшего мониторинга. Эти требования природоохранного законодательства соблюдены на полигоне не были, за это и оштрафовали регоператора.
Полного устранения нарушений на полигоне будут добиваться сотрудники регионального управления Росприроднадзора. Кроме того, идет пересчет ущерба, причиненного окружающей среде.