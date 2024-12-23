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Суд не приостановит работу полигона ТКО в Нижегородской области

Сотрудники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры наведались с проверкой на полигон ТКО в Богородском муниципальном округе.

Источник: РИА "Новости"

Оснований для того, чтобы его закрыть — не нашлось, однако регоператор, обслуживающий площадку, был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Проектной документацией на полигоне предусмотрено устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата в накопительную емкость со смотровым колодцем для дальнейшего мониторинга. Эти требования природоохранного законодательства соблюдены на полигоне не были, за это и оштрафовали регоператора.

Полного устранения нарушений на полигоне будут добиваться сотрудники регионального управления Росприроднадзора. Кроме того, идет пересчет ущерба, причиненного окружающей среде.

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