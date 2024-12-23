От хорошей работы до ребенка: что жители Владивостока попросили у Деда Мороза (блиц)

На календаре 23 декабря. Это значит, что до боя курантов, дружного звона бокалов, взрывов фейерверков и загадывания самых заветных желаний остались считанные дни. ИА PrimaMedia решило узнать, как у владивостокцев обстоят дела с новогодним настроением, что они загадали у Деда Мороза и какие самые странные подарки получали.
В ходе блиц-опроса корреспондент узнал заветные желания местных жителей, загаданные главному волшебнику на Новый год. В их числе оказались хорошая работа, высокая зарплата, счастье и ребенок.
В список бесполезных новогодних подарков горожане внесли: уголь, рюмку, носки, полотенце, маленькие статуэтки с блестками, подставку для чайных пакетиков. Далеко не все опрошенные смогли назвать самый бесполезный подарок, ведь, по их мнению, внимание куда важнее.
«От близких людей любой подарок должен приниматься с благодарностью. Поэтому не может быть бесполезного подарка», — отметил житель города.
А вот лучшими презентами, вызвавшими восторг у граждан, оказались: телефон, алмазная картина, фотоаппарат и деньги.
Несмотря на отсутствие снега, новогоднее настроение появилось уже у многих владивостокцев. В первую очередь, тому заслуга — украшение города и новогодняя атрибутика в магазинах.