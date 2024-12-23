От хорошей работы до ребенка: что жители Владивостока попросили у Деда Мороза (блиц)

На календаре 23 декабря. Это значит, что до боя курантов, дружного звона бокалов, взрывов фейерверков и загадывания самых заветных желаний остались считанные дни. ИА PrimaMedia решило узнать, как у владивостокцев обстоят дела с новогодним настроением, что они загадали у Деда Мороза и какие самые странные подарки получали.