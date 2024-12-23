28 декабря пригородные поезда в Приморье будут ходить по необычному расписанию

В последние дни уходящего года жителей Приморья ждут изменения не только в рабочем расписании, но и в расписании транспорта. Так, 28 декабря 2024 года пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня. А вот 29, 30 и 31 декабря станут для многих приморцев выходными днями, поэтому и поезда в ближайшие населенные пункты будут ходить по расписанию выходного дня.