28 декабря пригородные поезда в Приморье будут ходить по необычному расписанию

В Приморье 28 декабря пригородные поезда будут курсировать по нехарактерному для субботы расписанию. Поскольку последняя суббота года будет рабочей, то в интересах пассажиров расписание пригородных поездов будет таким же, как в будни. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе Минтранса Приморского края.
В последние дни уходящего года жителей Приморья ждут изменения не только в рабочем расписании, но и в расписании транспорта. Так, 28 декабря 2024 года пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня. А вот 29, 30 и 31 декабря станут для многих приморцев выходными днями, поэтому и поезда в ближайшие населенные пункты будут ходить по расписанию выходного дня.
Напомним, что в этом году отдыхать жители страны начнут с 29 декабря. Выходные дни продлятся до 8 января включительно, а первая рабочая неделя продлится всего два дня — 9 и 10 января.