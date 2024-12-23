Католики отметят Рождество: расписание праздничных служб в храмах Калининграда

Католики Калининграда готовятся отмечать Рождество. Расписание торжественных месс 24 и 25 декабря «Клопс» предоставили в пресс-службе прихода.
В храме святого Адальберта на ул. А. Невского, 78 В, праздничные богослужения начнутся в Сочельник, 24 декабря (вторник). Пастушеские мессы навечерия Рождества Христова состоятся в 20:00 и в 22:00. В среду, 25 декабря, торжественные богослужения состоятся в 10:30, 12:00 и 18:00.
Пройдут мессы и в приходе Святого Семейства на улице Лесопильной, 72:
- 24 декабря (вторник): в 19:30 — рождественская сценка, в 20:00 — святая месса, сочельник Рождества Христова.
- 25 декабря (среда) — святые мессы в 10:00 и в 19:00.