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Католики отметят Рождество: расписание праздничных служб в храмах Калининграда

Торжественные мессы пройдут в двух приходах города.

Католики Калининграда готовятся отмечать Рождество. Расписание торжественных месс 24 и 25 декабря «Клопс» предоставили в пресс-службе прихода.

В храме святого Адальберта на ул. А. Невского, 78 В, праздничные богослужения начнутся в Сочельник, 24 декабря (вторник). Пастушеские мессы навечерия Рождества Христова состоятся в 20:00 и в 22:00. В среду, 25 декабря, торжественные богослужения состоятся в 10:30, 12:00 и 18:00.

Пройдут мессы и в приходе Святого Семейства на улице Лесопильной, 72:

  • 24 декабря (вторник): в 19:30 — рождественская сценка, в 20:00 — святая месса, сочельник Рождества Христова.
  • 25 декабря (среда) — святые мессы в 10:00 и в 19:00.

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